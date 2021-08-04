شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له،

ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة

وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.