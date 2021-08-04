شكرا لقرائتكم خبر «متحف الشريف» رحلة من قلب الطائف إلى الماضي الجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العيش في تفاصيل الماضي وعبقه شعور لا يفارق زوار متحف الشريف بمدينة الطائف، فبمجرد النظر إلى البناء المحكم والتجول بين دكاكينه وقاعاته وأكشاكه التي تمثل طرق البيع في الماضي، يجد السائح كنوزا من الإرث.

يتعرف الزوار عندما يدلفون المتحف على تاريخ عاشته المنطقة على مدار قرون مضت، ويكمل من جمال التجربة معلومات المرشدين السياحيين المتخصصين الذين يرافقون الزوار، ويحملون شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للسياحة، ويجيبون عن كل أسئلة الزوار وما يحملونه من استفسارات حول المتحف وما يحتضنه من تاريخ.

ويتنقل الزائر في المتحف المقام على مساحة 6 آلاف م2، ليجد بداخله أبنية من الصخور القديمة تخرج من أعلاها مزاريب المطر، ومداخل زينت أبوابها الخشبية بالزراكيش الحديدية، لتضفي على المباني ملامح من الماضي وطرازه المعماري، إضافة إلى الفوانيس المعلقة على كل منزل لتضيء حارات المتحف.

ويستمتع الزوار بالتجول في سوق المتحف، حيث يجدون بين محاله معروضات من الهدايا والتحف والملابس التي تمثل الزي الشعبي القديم، وفي زاوية السوق يتواجد عدد من الحرفيين المهرة منهم النحاتون، والنجارون، والخياطون وآخرون يحرصون على منح كل زائر قطعة تذكارية يحتفظ بها عن رحلته لمتحف الشريف.