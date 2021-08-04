شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 49 بسطة وعربة لباعة متجولين بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا لجهودها في مكافحة الظواهر السلبية ومنع «البيع العشوائي»، صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية 49 بسطة وعربة مخالفة خلال حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية، والتي أسفرت عن مصادرة 7 أطنان من الخضراوات والفواكه.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سعد القحطاني، أن الفرق الميدانية نفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين، حيث جرت مصادرة وإزالة مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات ومصادرة 49 من البسطات والعربات المخالفة، مشيرا إلى أنه جرى تسليم المحتويات للجمعيات الخيرية إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.

إلى ذلك وضمن جهود الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية كثفت الفرق الميدانية جولاتها الرقابية، للتأكد من الامتثال لقرار شرط التحصين لدخول المنشآت التجارية في نطاق المدينة وبلديات المحافظات المرتبطة، حيث نفذت 3944 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 30 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 43 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس. وثمنت دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.