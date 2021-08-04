شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية تكشف خلو خضراوات وفواكه أسواق مكة من بقايا المبيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت جولات الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، خلو أسواق الجملة للمنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة الطازجة في منطقة مكة المكرمة من بقايا المبيدات، وذلك بعد فحص عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها لمختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها وجودتها.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي حرص الوزارة مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الغذاء والدواء على التأكد من سلامة المنتجات الزراعية عبر»البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية».

وأكد أن الوزارة والهيئة تطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، والتي وضعت حدودا لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات (JMPR) في فسح الإرساليات النباتية من محاجر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ووصولها إلى السوق المحلية.

ولفت إلى أنه ضمن برامج الإرشاد الزراعي تحرص الوزارة على وجود ورش إرشادية دورية، لتعريف المزارعين بمخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية والعمل بالتراكيز المناسبة وتجنب الأضرار التي قد تنتج من تلك المبيدات وتهدد الصحة من آثار متبقيات المبيدات، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع المبيدات سعيا لتقليل خطورتها واستخدام تراكيز الحد الأدنى منها وبالطريقة الصحيحة لتجنب بقايا المبيدات بالأغذية.

وحول أهم الطرق للتعامل مع الخضار والفاكهة هو الحرص على غسلها بالماء المالح وهو أحد أكثر الطرق البسيطة والاقتصادية للتخلص من بقايا المبيدات الحشرية المتبقية إن وجدت على الخضراوات والفاكهة، لذلك يجب على الأشخاص غسل الفاكهة والخضراوات بالماء والملح، نظرا لأن ذلك يساعد في إزالة المبيدات والأوساخ والبكتيريا والحشرات، ويجعلها أكثر أمانا للتناول.

برنامج رصد بقايا المبيدات يتضمن:

