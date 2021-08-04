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قُتل ثمانية أشخاص على الأقل من جراء الفيضانات العارمة المتواصلة منذ أسبوع في أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي إيران، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية اليوم الأربعاء.
وبيّن المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني محمد حسن قوسيان أن فِرق الهلال الأحمر تنفذ حاليًا أعمال الإنقاذ في محافظات: أذربيجان الشرقية والغربية وطهران وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكرمان ومازندران وهرمزغان.
وأضاف بأن ستة من القتلى فقدوا حياتهم في قزوين، والاثنَين الآخرَين في محافظتَي أذربيجان الغربية ومازندران، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أن أعمال البحث مستمرة عن مفقودَيْن اثنَيْن في قزوين.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 08:57 PM
أعمال الإنقاذ امتدت إلى 10 محافظاتفيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد
قُتل ثمانية أشخاص على الأقل من جراء الفيضانات العارمة المتواصلة منذ أسبوع في أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي إيران، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية اليوم الأربعاء.
وبيّن المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني محمد حسن قوسيان أن فِرق الهلال الأحمر تنفذ حاليًا أعمال الإنقاذ في محافظات: أذربيجان الشرقية والغربية وطهران وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكرمان ومازندران وهرمزغان.
وأضاف بأن ستة من القتلى فقدوا حياتهم في قزوين، والاثنَين الآخرَين في محافظتَي أذربيجان الغربية ومازندران، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أن أعمال البحث مستمرة عن مفقودَيْن اثنَيْن في قزوين.
، فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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