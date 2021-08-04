، وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن أي مساعدة تُقدَّم إلى الحكومة تعتمد على قيامها بإصلاحات ملموسة

ترأس وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وفد السعودية المشارك في مؤتمر "دعم لبنان وشعبه" عبر الاتصال المرئي، بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ونقل وزير الخارجية في بداية كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للمشاركين في المؤتمر.

وعبَّر وزير الخارجية خلال كلمته في المؤتمر عن تضامن المملكة العربية السعودية المستمر مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، مؤكدًا محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته.

وقال وزير الخارجية: "السعودية من أولى الدول التي استجابت لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع قبل عام تحديدًا في مرفأ بيروت، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يواصل تنفيذ برامجه في بيروت حتى يومنا هذا".

وأوضح سموه أن لبنان يواجه صعوبات في تشكيل حكومة فاعلة، وأن إصرار حزب الله على فرض هيمنته على الدولة اللبنانية هو السبب الرئيسي لمشاكل لبنان. وحثَّ سموه السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف على تأدية واجبهم الوطني لمواجهة هذا السلوك تحقيقًا لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وجدَّد سموه تشديد السعودية على أن أي مساعدة تقدَّم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنُّب أي آلية تمكِّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "يقلقنا أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة". منوهًا بجهود فرنسا والمجتمع الدولي في دعم لبنان وشعبه، ومؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإجراء إصلاحات حقيقية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح لبنان.