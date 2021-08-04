، "خيرية صعوبات التعلم" تنظم أمسية "التفكير الإبداعي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة عدد كبير من الأهالي والمختصين

نفَّذتِ الجمعيةُ الخيريةُ لصعوباتِ التعلُّمِ، ضمنَ مبادراتِها المجتمعيةِ "عن بُعد"، أمسيةَ "التفكيرِ الإبداعيّ"، قدَّمَها مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ كبير من الأهالي والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلُّمِ.

وقدَّم الدكتور "التركي"، العديد من المهارات والأفكار المساعدة على الإبداع؛ من أجل التنعم بحياةٍ أسرية سعيدة، وتحسين الأداء في بيئة العمل، سواء أكان المشارك قائداً إدارياً في عمله أم موظفاً.

وقد حظيت الأمسية، بتفاعلٍ وحماسٍ من الحضورِ، حيث تناولت الأمسيةُ محاورَ متعدِّدةً تمثَّلت في الآتي:

- مفهومُ الإبداع وأهميتُهُ.

-زمانُ الإبداع ومكانُه.

-علاقةُ التفكير بالإبداع.

-نظريةُ فصَّي الدماغ.

-عناصرُ التفكير الإبداعي.

-أساليب تنمية التفكير الإبداعي.

وقد اتَّسمت الأمسيةُ، بالتفاعل بين المدرب والحضور؛ الأمر الذي حقَّقَ الفائدة والمتعةَ معاً.

أدار الأمسيةَ، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، الذي أشادَ بالجهود التي تقدِّمُها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم الجهاتِ الخيرية، وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.

وأكد "آل عثمان"، استمرار الجمعية في توفير كل البرامج والأنشطة التي تلبي تطلُّعاتِ حكومتنا الرشيدة - رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين، ابتغاءَ رضا الله تعالى.

كما قدم خالص الشكر والعرفان، إلى مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي، ومترجم لغة الإشارة، أحمد الهليل، وصحيفة المعالي الراعي الرسمي للأمسية، وسعد الراقي، ولكلِّ مَنْ حضرَ الأمسية، ومَنْ يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائماً سبَّاقةً لكلِّ ما فيه رُقيٍّ وازدهارٍ في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي.