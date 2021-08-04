، وصول مقررات المرحلة الابتدائية بتعليم صبيا وبدء ترحيلها إلى المدارس ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدأت إدارة تعليم صبيا العمل على ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية التي وصلت من وزارة التعليم إلى مستودعات الإدارة خلال الفترة من ٢٢-١١ إلى ١٣-١٢-١٤٤٢ وذلك ضمن استعدادات تعليم صبيا لبداية العام الدراسي ١٤٤٣ .
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي أنه تم تغطية احتياج مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة ١٠٠% حيث وصل عدد المقررات 116,634 من المواد العامة ومقررات التجويد وتلاوة القرآن الكريم.
وأضاف مدير المستودعات حسين والد أن خطة الترحيل لهذه المقررات قد بدأت يوم ١٦-١٢-١٤٤٢ من مستودعات الإدارة إلى مكاتب التعليم التسعة واستمرت حتى ٢٥-١٢-١٤٤٢ بنجاح.
من جانب آخر بدأت مكاتب التعليم بوضع خطط وتنفيذ ترحيلها للمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.
وكانت وزارة التعليم قد أنهت طباعة وترحيل 28,452,093 كتاباً مدرسياً للمرحلة الابتدائية، وعملت على متابعة استكمال وصولها لإدارات التعليم في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل 1443 .
وأضافت الوزارة مقررات جديدة للمرحلة الابتدائية منها مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، ومهارات الدفاع عن النفس.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 07:54 PM
تضمنت اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والأسرية والرقمية والتفكير الناقدوصول مقررات المرحلة الابتدائية بتعليم صبيا وبدء ترحيلها إلى المدارس
بدأت إدارة تعليم صبيا العمل على ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية التي وصلت من وزارة التعليم إلى مستودعات الإدارة خلال الفترة من ٢٢-١١ إلى ١٣-١٢-١٤٤٢ وذلك ضمن استعدادات تعليم صبيا لبداية العام الدراسي ١٤٤٣ .
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي أنه تم تغطية احتياج مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة ١٠٠% حيث وصل عدد المقررات 116,634 من المواد العامة ومقررات التجويد وتلاوة القرآن الكريم.
وأضاف مدير المستودعات حسين والد أن خطة الترحيل لهذه المقررات قد بدأت يوم ١٦-١٢-١٤٤٢ من مستودعات الإدارة إلى مكاتب التعليم التسعة واستمرت حتى ٢٥-١٢-١٤٤٢ بنجاح.
من جانب آخر بدأت مكاتب التعليم بوضع خطط وتنفيذ ترحيلها للمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.
وكانت وزارة التعليم قد أنهت طباعة وترحيل 28,452,093 كتاباً مدرسياً للمرحلة الابتدائية، وعملت على متابعة استكمال وصولها لإدارات التعليم في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل 1443 .
وأضافت الوزارة مقررات جديدة للمرحلة الابتدائية منها مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، ومهارات الدفاع عن النفس.
، وصول مقررات المرحلة الابتدائية بتعليم صبيا وبدء ترحيلها إلى المدارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وصول مقررات المرحلة الابتدائية بتعليم صبيا وبدء ترحيلها إلى المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.