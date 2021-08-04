محمد بن مسعود - الدمام - قطع نادي الجزيرة الإماراتي كل الطرق المؤدية لخطف نجم فريقه الكروي الأول علي مبخوت، حيث أعلن النادي الإماراتي، الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه حتى 2026.

وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026".

ويتربع "مبخوت " على قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.

وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي. الجزيرة الإماراتي ينهي محاولات خطف علي مبخوت.. ويجدد عقده حتى 2026 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04 قطع نادي الجزيرة الإماراتي كل الطرق المؤدية لخطف نجم فريقه الكروي الأول علي مبخوت، حيث أعلن النادي الإماراتي، الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه حتى 2026.

وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026".

ويتربع "مبخوت " على قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.

وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي. 04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 07:39 PM قطع نادي الجزيرة الإماراتي كل الطرق المؤدية لخطف نجم فريقه الكروي الأول علي مبخوت، حيث أعلن النادي الإماراتي، الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه حتى 2026.

وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026".

ويتربع "مبخوت " على قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.

وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي. ، الجزيرة الإماراتي ينهي محاولات خطف علي مبخوت.. ويجدد عقده حتى 2026 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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