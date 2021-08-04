، انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات الأولى ..غداً ،

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تنطلق غداً الخميس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات في حدث رياضي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية نحو إنتاج دوري قوي وتكوين منتخب المستقبل للسيدات والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية القادمة.
وتبدأ البطولة بمواجهات المجموعة الأولى المقرر إقامتها على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، حيث يلتقي فريق فينيكس مع ايليت عند الساعة 3:30 عصراً فيما يواجه النصر نظيره لينك في المباراة الثانية عند الساعة 5:30 مساءً.
ووعدت اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة أحلام العمري بتوفير كافة عوامل النجاح من الأطقم الفنية والإدارية والصالات التي تلعب عليها الفرق من أجل ظهور هذه البطولة بالشكل المطلوب ،بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد-19.
الجدير بالذكر أن تصفيات المناطق تقام خلال الفترة من الـ 5 من شهر أغسطس الحالي وحتى الـ 21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض، ثم جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، اوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، والتي ستشهد تنافساً بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية، يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من كافة المناطق.
انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات الأولى ..غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04
تنطلق غداً الخميس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات في حدث رياضي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية نحو إنتاج دوري قوي وتكوين منتخب المستقبل للسيدات والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية القادمة.
وتبدأ البطولة بمواجهات المجموعة الأولى المقرر إقامتها على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، حيث يلتقي فريق فينيكس مع ايليت عند الساعة 3:30 عصراً فيما يواجه النصر نظيره لينك في المباراة الثانية عند الساعة 5:30 مساءً.
ووعدت اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة أحلام العمري بتوفير كافة عوامل النجاح من الأطقم الفنية والإدارية والصالات التي تلعب عليها الفرق من أجل ظهور هذه البطولة بالشكل المطلوب ،بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد-19.
الجدير بالذكر أن تصفيات المناطق تقام خلال الفترة من الـ 5 من شهر أغسطس الحالي وحتى الـ 21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض، ثم جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، اوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، والتي ستشهد تنافساً بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية، يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من كافة المناطق.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:30 PM
على ثلاث مراحل في الرياض وجدة والدمام
تنطلق غداً الخميس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات في حدث رياضي يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية نحو إنتاج دوري قوي وتكوين منتخب المستقبل للسيدات والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية القادمة.
وتبدأ البطولة بمواجهات المجموعة الأولى المقرر إقامتها على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، حيث يلتقي فريق فينيكس مع ايليت عند الساعة 3:30 عصراً فيما يواجه النصر نظيره لينك في المباراة الثانية عند الساعة 5:30 مساءً.
ووعدت اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة أحلام العمري بتوفير كافة عوامل النجاح من الأطقم الفنية والإدارية والصالات التي تلعب عليها الفرق من أجل ظهور هذه البطولة بالشكل المطلوب ،بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية من كوفيد-19.
الجدير بالذكر أن تصفيات المناطق تقام خلال الفترة من الـ 5 من شهر أغسطس الحالي وحتى الـ 21 منه، حيث ستكون البداية من الرياض، ثم جدة المجموعة الأكبر، وذلك بمشاركة 7 فرق، هي: بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، اوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت، على أن تختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية، والتي ستشهد تنافساً بين 3 فرق، هي: نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية، يذكر أن فريقين يتأهلان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من كافة المناطق.
، انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات الأولى ..غداً ،
المصدر : الخليج 365
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