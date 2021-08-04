شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تضبط منتجات تجميلية نسائية منتهية الصلاحية في الرياض "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة التجارة من ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في محل بالرياض، حيث وجدت منتجات تجميلية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إضافة إلى العثور على منتجات ممنوعة للبيع.

وأقر أحد العمال المخالفين بالمحل المضبوط، ببيع المنتجات النسائية بعد انتهاء صلاحيتها، سواء من العام الماضي 2020، أو خلال الشهور الماضية.

ومن جهته، أوضح المشرف الميداني لفريق وزارة التجارة محمد الشهري: “كل المنتجات الموجودة في المحل منتهية الصلاحية، سواء الخاصة بالعناية بالبشرة أو الجسم".

وأشار إلى أن المحل يقوم ببيع نوع من الكحل، فيه نسبة رصاص عالية تسبب تسمم للعين، وبه تعميم بعدم تداوله.