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التجارة تضبط منتجات تجميلية نسائية منتهية الصلاحية في الرياض "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة التجارة من ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في محل بالرياض، حيث وجدت منتجات تجميلية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إضافة إلى العثور على منتجات ممنوعة للبيع.

وأقر أحد العمال المخالفين بالمحل المضبوط، ببيع المنتجات النسائية بعد انتهاء صلاحيتها، سواء من العام الماضي 2020، أو خلال الشهور الماضية.

ومن جهته، أوضح المشرف الميداني لفريق وزارة التجارة محمد الشهري: “كل المنتجات الموجودة في المحل منتهية الصلاحية، سواء الخاصة بالعناية بالبشرة أو الجسم".

وأشار إلى أن المحل يقوم ببيع نوع من الكحل، فيه نسبة رصاص عالية تسبب تسمم للعين، وبه تعميم بعدم تداوله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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