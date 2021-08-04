وزير الخارجية يجدد تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إحياء لبنان اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لانفجار بيروت الذي خلف مئات القتلى.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أكد أنه لن تكون هناك عدالة حقيقية فى لبنان إذا لم تتحقّق العدالة الحقيقية فى انفجار مرفأ بيروت، الذى تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لحدوثه، بسبب إفلات المسؤولين عنه من العقاب نتيجة المواءمات والحصانة السياسية.

وأوضح أن انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلد، لافتا:"سنة مرت على ذلك الزلزال الذى ضرب بيروت وكل لبنان، فى 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات، خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات، ترك جروحا عميقة فى النفوس والوجدان وفى واقع البلد".