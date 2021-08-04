شكرا لمتابعة خبر عن مدير " تعليم جدة ":نسبة تطعيم المعلمين والمعلمات تجاوزت أكثر من 95% "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مدير تعليم الدكتور سعد المسعودي، عن استعدادات التعليم لاستقبال الطلاب للدراسة حضوريا للعام المقبل.

وقال سعد المسعودي خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر من خلال توعية منسوبي التعليم بأهمية أخذ لقاحات كورونا.

وأوضح أن نسبة المعلمين والمعلمات الذين أخذوا لقاح كورونا وصلت إلى أكثر من 95%، لافتا إلى انطلاقة أمنة للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى ترحيل الكتب للمدارس من الأسبوع القادم، موضحا:"هناك استعداد واضح في كل مدارسنا".

ولفت:"هناك خطة لإدارة الأمن والسلامة في تعليم جدة وسيكون متابعة من خلال وسائل التعقيم والكمامة وأجهزة الحرارة".