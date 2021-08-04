شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مضيفات سعوديات يعملن في شركة الخطوط الجوية السعودية حرصهن على راحة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وذكرت المضيفة "أنهار طاشكندي" أنها تعمل منذ سنتين، وأكملت فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب وسلامتهم، مؤكدة أن وظيفتها كمضيفة تمكنها من زيارة بلدان مختلفة والتعرف على ثقافتهم، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

ومن جهتها، أبدت المضيفة "أشواق ناصر" افتخارها بالعمل كمضيفة، مقدمة الشكر لأسرتها ولشركة الخطوط السعودية على إتاحة الفرصة لها للعمل كمضيفة.

كما أبدت المضيفة "ريهام باحميشان" أيضا سعادتها وفخرها بالعمل كمضيفة لدى شركة الخطوط الجوية السعودية.