شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعميما بشأن خطبة الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة الجمعة القادمة 27 / 12 / 1442هـ الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من "أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات ، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات" على جرعتين من لقاح كورونا

وقال "آل الشيخ" لمنسوبي التعليم إن تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا يعتبر حمايةً لأنفسهم وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى.

وأوضح:"لكي تكون المنشئات التعليمية مكملة للبيئات الآمنة، ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية، وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك".