شكرا لمتابعة خبر عن مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يواصل المركز الوطني "للقياس" استقبال طلبات التسجيل لاختبار القدرات العامة بنسخته الورقية للطالبات وأتاح المركز التسجيل للطالبات للصف الثاني الثانوي على أن يتاح بعد ذلك للجميع في 11 من أغسطس الجاري مشددًا على ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

كما لفت مركز "قياس" إلى أن التسجيل المبكر سينتهي في الثاني من سبتمبر المقبل على أن يستمر التسجيل المتأخر حتى يوم الاختبار حسب توافر المقاعد منوهًا أن فترة الاختبار ستكون من الثاني إلى الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

وقال المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، أن اختبار "قدارت" من أجل قياس قدرات الطالب في الجانبين جانب لفظي وهى القدرة على النقاش والحوار.

وأضاف: "أما الجانب الكمي هو ما نتعلمه في الرياضيات وتطبيقه في الحياة وليس اختبار تحصيلي بل هو تجميع ما يجمعه الطالب في رحلته الدراسية"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".