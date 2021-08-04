سماهر محمد.. سعودية تخوض غمار قطاع المقاولات تروي تجربتها

الرياض - محمد عبدالله - روت المواطنة سماهر محمد، قصة تجربتها في العمل بقطاع المقاولات في محافظة طريف.

وقالت «سماهر» لـ«العربية»، بدأت العمل بالمقاولات بعد رؤية 2030؛ حيث أتاحت فرص العمل للمرأة بجميع المجالات.

وأشارت المواطنة إلى أنها بدأت عمل المقاولات كهواية لي، «ووفقني الله بهذا المجال غير السهل، لكن الإصرار وحبي للعمل وفر لي فرصة ان أثبت نفسي خلال عامين».

وتابعت، إن مجال المقاولات واسع جدًا بتطلب مجهودًا وحركة ومتابعة وإشرافًا، لكنه ممتمع في الوقت ذاته، وطبيعة عملي هي الإشراف على كل ما يخص المقاولات داخل العمارات مثل مراحل البناء، وخطوات العمل.

واختتمت: أتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على رؤية 2030 التي حققت وجود المرأة السعودية داخل جميع القطاعات.

وتختص رؤية 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة السعودية الكاملة على الأصعدة كافة، واستثمار طاقاتها وتوفير مناخ يتلاءم معها وتقديم خدمات تسهل قيامها واجباتها الوطنية، وهو ما دعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاتخاذ خطوات ضمن مستهدفاتها للمرأة السعودية بمؤشرات معيارية لقياس نسبة تحقيقها لأهدافها، بتفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين.