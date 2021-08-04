توجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن خطبة الجمعة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ تعميمًا لجميع الخطباء بتضمين خطبة الجمعة المقبل 27/12/1442هـ الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم على جرعتي لقاح كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، إن الوزير آل الشيخ وجه خطباء الجمعة، بضرورة الحديث عن أهمية حصول منسوبي التعليم من (أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات) على جرعتين من لقاح كورونا حماية لأنفسهم وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى.

وأشارت إلى أن قرار الوزير آل الشيخ جاء بناء على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك، ولكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة، ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية.