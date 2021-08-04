بالفيديو.. كاتبة سعودية تبدع في ترجمة قصص الجرائم بأسلوب تشويقي

الرياض - محمد عبدالله - قالت الكاتبة السعودية سهام المطرفي، التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بترجمتها لقصص الجرائم الأجنبية والقصص التاريخية بأسلوب تشويقي، إنها تعشق قراءة أدب الجريمة العربية والأجنبية، لذلك بدأت منذ عام 2010 في ترجمة ونشر هذه القصص.

وذكرت «المطرفي»، خلال حديثها في «برنامج اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية»، أن الموضوع ليس بفكرة بالنسبة لها لكنه هواية.

وأضافت الكاتبة أن الكاتب يمكن أن يفهم احتياجات جمهوره من خلال تعليقاتهم وتفاعلهم معه، لافتة إلى أنها وجدت أن الكثير من الجمهور يحبون قصص الجرائم.

وبينت أنها تنشر القصص عبر حساباتها بموقعي «سناب شات» و«إنستجرام»، مضيفة أنها بصدد إصدار رواية اجتماعية تتطرق لموضوعات اجتماعية وما وراء الطبيعة، وأنها تأمل في تحويلها لعمل سينمائي.

وأشارت «المطرفي» إلى أنها تمزج الخيال مع الترجمة الحرفية للمعاني لإضافة نوع من التشويق على القصص التي تعرضها، الفتة إلى أن قصص الجرائم تعد أعلى القصص التي حصلت على مشاهدات عبر حساباتها، فيما حّلت قصة الأميرة ديانا في مقدمة القصص التاريخية التي حققت أعلى عدد من المشاهدات بمقدار نحو مليون مشاهد.