مدير «تعليم جدة»: تطعيم 95% من المعلمين والمعلمات ضد كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير الإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، إن نسبة تطعيم المعلمين والمعلمات تجاوزت 95% ضد فيروس كورونا.

وأضاف «المسعودي»، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن الاستعدادات للعام الدراسي بدأت منذ وقت مبكر، وشملت اللقاحات والتوعية والتثقيف لمنسوبي التعليم من معلمين ومعلمات وإداريين وطلاب، مشيرا إلى عقد اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز لاستقبال الطلاب والطالبات لتلقي اللقاح.

وحول المقررات الدراسية، قال مدير تعليم جدة، إنه لدينا بشأنها استعدادات، مشيرًا إلى أنه سيتم بدءًا من الأسبوع المقبل ترحيل جميع الكتب الدراسية للمدراس، فضلًا عن الصيانة والنظافة في جميع المدراس.

وأشار إلى أن هناك خطة واضحة لإدارة الأمن والسلامة في الإدارة، بالإضافة إلى خطة متابعة لتوافر وسائل الأمن والسلامة والتعقيم والكمامات.