بالفيديو.. إحباط تهريب 368 كيلوجرامًا حشيش مخدر و17 طن قات بجازان ونجران

الرياض - محمد عبدالله - تمكّنت دوريات حرس الحدود البرية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب (94) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (17812) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، القبض على مهربيها وعددهم (55) متهمًا، منهم (30) مواطنًا، (13) من الجنسية اليمنية، (5) من الجنسية الإثيوبية، (5) من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية، كما تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب (274) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم (7) متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.