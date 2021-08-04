بالأرقام.. «الأرصاد» يعلن درجات الحرارة بأهم مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وقال المركز، عبر حسابه بتويتر، إن درجة الحرارة العظمى اليوم في السودة والنماص سجلت 22 درجة مئوية، وفي بللحمر 23 درجة مئوية، الشفا وبلجرشي وتنومة 26 درجة مئوية.

كما سجلت الباحة 27 درجة مئوية، الهدا 29 درجة مئوية، أبها 30 درجة مئوية، الطائف 32 درجة مئوية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقع رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وعلى طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

