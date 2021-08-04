قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين» اعتبارًا من اليوم 25/12/1442هـ الموافق 04/08/2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات حيث يأتي هذا القرار تماشيا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.