ترحيل المقررات الدراسية بنجران

كما تقوم إدارة المستودعات بالتنسيق مع الصحة المدرسية، لصرف المعقمات ووسائل الاحترازات الصحية على المدارس، فيما تباشر فرق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني، أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات، لضمان بيئات تربوية آمنة، لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية وأبنائنا الطلاب.
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