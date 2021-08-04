ترحيل المقررات الدراسية بنجران

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أعمال ترحيل المقررات الدراسية وأعمال الصيانة، وأشرفت التجهيزات المدرسية والمستودعات على ترحيل المقررات المدرسية، إلى مكاتب التعليم وكذلك فرز مقررات المرحلة الابتدائية للمدارس الداخلية، وذلك ضمن خطط الاستعداد للعام الدراسي القادم.

كما تقوم إدارة المستودعات بالتنسيق مع الصحة المدرسية، لصرف المعقمات ووسائل الاحترازات الصحية على المدارس، فيما تباشر فرق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني، أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات، لضمان بيئات تربوية آمنة، لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية وأبنائنا الطلاب. ‏