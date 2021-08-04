جامعة الفيصل : دمج 3 كليات في الكلية التطبيقية

وافق مجلس إدارة جامعة الملك فيصل على تحويل كليتي المجتمع في محافظة الأحساء وبقيق وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع إلى الكلية التطبيقية في المدينة الجامعية بالهفوف. وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن قرار التحويل يأتي تحقيقاً لتطلعات الجامعة التطويرية واستجابة لسعي وزارة التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها. بدوره بيّن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أن مشروع التحول إلى الكلية التطبيقية يهدف إلى الإسهام في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال تأهيل كوادر وطنية بدرجات دبلوم مرتبطة بشهادات مهنية متوافقة مع مستهدفات التنمية ورفع معدلات قبول خريجي الثانوية العامة في الكليّات التطبيقية.



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