6 نصائح لتفادي آلام أسفل الظهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع زيادة العمل في المنزل نتيجة ما فرضته جائحة كورونا زادت شكوى بعض أفراد المجتمع من آلام أسفل الظهر، بسبب العمل المستمر لفترات طويلة دون حركة أو راحة.

ويقول استشاري العظام الدكتور عبدالرحمن المنير، إن آلام أسفل الظهر تعتبر من الآلام الشائعة في مجتمعنا السعودي، حيث يعاني منها الكثير من الأفراد بمختلف الشرائح العمرية، وتؤثر على قدرتهم على العمل أو ممارسة الرياضة أو الاستمتاع بالمشي أو الجري.

أسباب آلام أسفل الظهر

ويشير في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365 “، إلى أن أكثر مسببات أسفل الظهر هي إجهاد العضلات، بمعنى قد تكون هناك علامات لألم الظهر ناتجة عن إجهاد عضلي، بما في ذلك التصلب، وتشنجات الظهر، والألم الذي ينتشر من أسفل الظهر إلى المؤخرة، وصعوبة الوقوف بشكل صحيح، إذ يحدث إجهاد العضلات بسبب إرهاق العضلات، الإفراط في استخدام العضلات، مثل رفع الأشياء الثقيلة، رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي، والانحناء أو الالتواء المتكرر.

تجنب طقطقة الفقرات:

وينصح بضرورة عدم الوقوف أو الجلوس الطويل، لأن ذلك يجهد العضلات، فللأسف مع جائحة كورونا أصبح الكثير منا يقضي معظم وقته في مكان واحد، ومن هناك تبدأ المشاكل، فلابد من أخذ فترات راحة يتحرك في الجسم، مع ممارسة بعض الحركات الرياضية التي تبعد الكسل والخمول من الجسم، مع تجنب طقطقة فقرات الظهر أو الرقبة فذلك أيضًا يسبب بعض المشاكل، فصحيح أن البعض يشعر بالراحة بعد الطقطقة ولكن على المدى البعيد تظهر النتائج السلبية لهذه الحركة، فالأفضل إجراء بعض التمارين السهلة.

نصائح ووصايا مهمة:

وأوصى الدكتور المنير في ختام كلامه باتباع بعض النصائح المهمة لتفادي شكوى آلام أسفل الظهر وهي:

في حالة الألم الشديد ينصح بعمل كمادات مياه دافئة على الجسم ، فهي تساعد على الحد من الألم والالتهاب.

وهي: في حالة الألم الشديد ينصح بعمل كمادات مياه دافئة على الجسم ، فهي تساعد على الحد من الألم والالتهاب. من الممكن استخدام مسكنات الأم والأدوية المضادة للالتهاب ، ولكن تحت إشراف الطبيب.

ينصح بالنوم بوضعية صحيحة منعًا لزيادة الألم وتأثيره على العمود الفقري مع وضع وسادة بين الركبتين للمحافظة على صحة العمود الفقري.

يجب الاهتمام والمواظبة على التمارين الرياضية المناسبة للحالة ، والتي تساعد على تقوية العضلات والحد من الالتهاب والألم.

تدليك الظهر بالزيوت الطبيعية ومنها زيت الزيتون والخروع وزيت القرنفل.

في حالة الألم الشديد يجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي لألم أسفل الظهر وعلاجه بالأدوية والكريمات وجلسات العلاج الطبيعي وذلك حسب ما يحدده الطبيب.

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