، أمريكا تمدّد استثناء العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران ،

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مدّدت الولايات المتحدة لأربعة أشهر، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز، بدأت الأسبوع الماضي؛ بحسب ما ذكر مسؤول عراقي، اليوم "الأربعاء".
وأوضح المسؤول أنه بموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة الرئيس جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع ديسمبر "كانون الأول" المقبل.
ومدة هذا الإعفاء الجديدة مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع أبريل "نيسان"، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة؛ إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكّانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
أمريكا تمدّد استثناء العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04
مدّدت الولايات المتحدة لأربعة أشهر، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز، بدأت الأسبوع الماضي؛ بحسب ما ذكر مسؤول عراقي، اليوم "الأربعاء".
وأوضح المسؤول أنه بموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة الرئيس جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع ديسمبر "كانون الأول" المقبل.
ومدة هذا الإعفاء الجديدة مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع أبريل "نيسان"، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة؛ إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكّانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
06:25 PM
مدته 4 أشهر ويتعلق باستيراد الكهرباء والغاز
مدّدت الولايات المتحدة لأربعة أشهر، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز، بدأت الأسبوع الماضي؛ بحسب ما ذكر مسؤول عراقي، اليوم "الأربعاء".
وأوضح المسؤول أنه بموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة الرئيس جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع ديسمبر "كانون الأول" المقبل.
ومدة هذا الإعفاء الجديدة مساوية للأخير الذي منحته إدارة بايدن مطلع أبريل "نيسان"، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأميركي.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة؛ إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكّانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
، أمريكا تمدّد استثناء العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران ،
المصدر : الخليج 365
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