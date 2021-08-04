اخبار السعوديه

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

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محمد بن مسعود - الدمام - 7 منتخبات تتسابق للظفر باللقب الثالث

بمشاركة 7 منتخبات تحتضن جمهورية مصر بطولة كأس العرب للسيدات، خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتتنافس منتخبات مصر والأردن وتونس والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان، على لقب البطولة التي تلعب للمرة الثالثة.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، المدرجة في روزنامته للموسم الرياضي 2021 - 2022.

ونُظمت النسخة الأولى من البطولة في الإسكندرية عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما كانت النسخة الثانية في الدوحة العاصمة القطرية عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 06:06 PM

7 منتخبات تتسابق للظفر باللقب الثالث

مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بمشاركة 7 منتخبات تحتضن جمهورية مصر بطولة كأس العرب للسيدات، خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتتنافس منتخبات مصر والأردن وتونس والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان، على لقب البطولة التي تلعب للمرة الثالثة.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، المدرجة في روزنامته للموسم الرياضي 2021 - 2022.

ونُظمت النسخة الأولى من البطولة في الإسكندرية عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما كانت النسخة الثانية في الدوحة العاصمة القطرية عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

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، مصر تحتضن بطولة كأس العرب للسيدات.. والافتتاح في 24 أغسطس الجاري ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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