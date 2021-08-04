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اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مخصصات الميزانية التشغيلية للعام الدراسي الجديد "نظافة/ تعليمية/ نشاط" بمبلغ إجمالي يفوق 8 ملايين ريال سيتم إيداعها في حسابات قادة وقائدات المدارس يوم غد الخميس 1442/12/26 استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.
وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على الدعم الكبير المقدم للتعليم، كذلك خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم وإلى مساعد الوزير والجهات المختصة في الوزارة.
كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 06:06 PM
سيتم إيداعها في حسابات قادة وقائدات المدارس الخميس8 ملايين ريال مخصصات الميزانية التشغيلية للعام الدراسي بتعليم محايل عسير
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مخصصات الميزانية التشغيلية للعام الدراسي الجديد "نظافة/ تعليمية/ نشاط" بمبلغ إجمالي يفوق 8 ملايين ريال سيتم إيداعها في حسابات قادة وقائدات المدارس يوم غد الخميس 1442/12/26 استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.
وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على الدعم الكبير المقدم للتعليم، كذلك خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم وإلى مساعد الوزير والجهات المختصة في الوزارة.
كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.
، 8 ملايين ريال مخصصات الميزانية التشغيلية للعام الدراسي بتعليم محايل عسير ،
المصدر : الخليج 365
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