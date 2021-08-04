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شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحبط تهريب 368 كلغم من الحشيش و17 طن قات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حرس الحدود يحبط تهريب 368 كلغم من الحشيش و17 طن قات
ضبط 55 مهربًا بينهم 30 مواطنًا بمنطقتي جازان ونجران
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت دوريات حرس الحدود من إحباط محاولتي تهريب 368 كلغم من الحشيش المخدر وأكثر من 17 طنًا من القات بمنطقتي جازان ونجران
جهود حرس الحدود لمكافحة التهريب
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب (94) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (17812) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وتم القبض على مهربيها وعددهم (55) متهمًا، منهم (30) مواطنًا، (13) من الجنسية اليمنية، (5) من الجنسية الإثيوبية، (5) من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية، كما تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب (274) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم (7) متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.
استكمال الإجراءات النظامية
وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.
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