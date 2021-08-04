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شكرا لقرائتكم مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
وأوضحت أن المتحرش أصبح مزعجًا لدرجة أن المضيفات اضطررن إلى وضع شريط لاصق على مقعده حتى هبطت الطائرة وقام الضباط بتقييد يديه.
مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة
لامس اثنتين منهم ولكم راكبًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
اضطرت مضيفات رحلة جوية أمريكية إلى ربط الراكب المتحرش في مقعده بعدما لامس جسد اثنتين منهما وتعدى بالضرب على رجل بحسب مقطع فيديو نشرته قناة abc الأمريكية .
التعامل مع المتحرش على الطائرة
وقالت الشرطة الأمريكية إن راكباً على متن طائرة تتبع شركة فرونتير إيرلاينز يبلغ من العمر 22 عاماً قام بملامسة مضيفتين ولكم ثالثاً في وجهه.
وأوضحت أن المتحرش أصبح مزعجًا لدرجة أن المضيفات اضطررن إلى وضع شريط لاصق على مقعده حتى هبطت الطائرة وقام الضباط بتقييد يديه.
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