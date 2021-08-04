سيول وبردية شديدة على ظهران الجنوب الآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت محافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة مصحوب بزخات من البرد تسببت في جريان السيول والأودية والشعاب.

ووثق مقطع فيديو متداول بردية ظهران الجنوب والسيول التي تجري بشدة من المنحدرات المرتفعة فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار عسير مستمرة

وكان أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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