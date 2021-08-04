- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 05:45 PM
تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً"الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
، "الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.