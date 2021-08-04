، استمرار تسجيل المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجمعة آخر موعد والسباق ينطلق الأحد

تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، مهامها في استمرار تسجيل الراغبين في المشاركة بالمرحلة التمهيدية من سباقات الهجن، التي ستنطلق الأحد المقبل 8 أغسطس الجاري.

وتستقبل لجنة التسجيل الملاك في مقر إدارة ميدان الهجن بالطائف "الدور الثاني"، لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتسجيل المطايا، الذي يتم عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للهجن، ويعد تسجيل المطايا هو ثاني المراحل الرسمية، بعد إتمام المالك كافة خطوات مراحل تركيب الشرائح الإلكترونية؛ إذ يمنح بعدها المالك اسم المستخدم والرقم السري الخاص به، ليتمكن لاحقًا من الدخول إلى الموقع، واستكمال خطوات التسجيل، وذلك في إطار منظومة التسهيلات الإلكترونية الشاملة التي يقدمها الاتحاد للملّاك؛ حيث يستمر التسجيل حتى الجمعة المقبل 6 أغسطس.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أوضحت أن أشواط المراحل التمهيدية تصل إلى 320 شوطًا لجميع الفئات العمرية، فيما خصصت 8 أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية من المهرجان، بإجمالي 532 شوطًا، ويبلغ مجموع جوائز مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة نحو 53 مليون ريال لمرحلتَي السباق؛ منها مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد ـ حفظه الله ـ والتي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط، في الأشواط العامة خلال المهرجان.