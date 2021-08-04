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تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلاً عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".
وذكر "ماكرون" أن الأولوية بالنسبة للبنان ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، وفقاً لـ"رويترز".
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمراً للمانحين الدوليين، يهدف لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
فرنسا تقدّم مساعدات طارئة للبنان بقيمة 100 مليون يوروصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04
تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلاً عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".
وذكر "ماكرون" أن الأولوية بالنسبة للبنان ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، وفقاً لـ"رويترز".
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمراً للمانحين الدوليين، يهدف لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:06 PM
"ماكرون" قال: لا تزال الأولوية تشكيل حكومة إصلاحية
تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلاً عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".
وذكر "ماكرون" أن الأولوية بالنسبة للبنان ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، وفقاً لـ"رويترز".
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمراً للمانحين الدوليين، يهدف لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
، فرنسا تقدّم مساعدات طارئة للبنان بقيمة 100 مليون يورو ،
المصدر : الخليج 365
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