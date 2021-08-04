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قدّمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي، اليوم الأربعاء بأن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف في بحر العرب، بعد إعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن الواقعة انتهت.
وذكر مركز الأمن البحري العماني على "تويتر" أنه تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس، التي ترفع علم بنما تعرضت لواقعة خطف في المياه الدولية في خليج عُمان.
وأضاف أن السلطنة سيّرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن بالمنطقة.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية بحرية، أن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، فيما نفت إيران ذلك.
رسمياً.. سلطنة عمان تؤكد خطف الناقلة "أسفلت برينسيس" في بحر العربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04
قدّمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي، اليوم الأربعاء بأن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف في بحر العرب، بعد إعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن الواقعة انتهت.
وذكر مركز الأمن البحري العماني على "تويتر" أنه تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس، التي ترفع علم بنما تعرضت لواقعة خطف في المياه الدولية في خليج عُمان.
وأضاف أن السلطنة سيّرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن بالمنطقة.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية بحرية، أن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، فيما نفت إيران ذلك.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:31 PM
أرسلت سفنها لتأمين حركة الملاحة في المنطقة
قدّمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي، اليوم الأربعاء بأن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف في بحر العرب، بعد إعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن الواقعة انتهت.
وذكر مركز الأمن البحري العماني على "تويتر" أنه تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس، التي ترفع علم بنما تعرضت لواقعة خطف في المياه الدولية في خليج عُمان.
وأضاف أن السلطنة سيّرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن بالمنطقة.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية بحرية، أن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، فيما نفت إيران ذلك.
، رسمياً.. سلطنة عمان تؤكد خطف الناقلة "أسفلت برينسيس" في بحر العرب ،
المصدر : الخليج 365
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