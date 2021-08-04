شكرا لمتابعة خبر عن حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم؛ ليصبح الحكم نهائيًا.

ويسدل الستار على قضية "رافعة الحرم" التي نالت اهتمام الرأي العام على مدى سنوات بهذا الحكم الصادر، وفقًا لما جاء بصحيفة "عكاظ".

وأصدرت محكمة مكة الجزائية في ربيع الآخر الماضي حكمًا للمرة الثالثة يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن.

وأشارت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.