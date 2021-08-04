شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الدمام بلغت حرارتها 48.4، بينما الأحساء 47.8.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الرياض سجلت حرارتها 46، وحرارة القيصومة وحفر الباطن بلغت 45.7، والمجمعة ورفحاء 45، و القصيم 44، وشرورة وعرعر 43.

وكان مركز الأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة"، إضافة إلى رياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.