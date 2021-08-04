شكرا لمتابعة خبر عن قرار قصر العمل على السعوديين في المولات يدخل اليوم حيز التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت أن القرار يشمل جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

يذكر أن الوزارة أصدرت في وقت سابق قرارات برفع نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع أسواق التموين، متوقعة أن يسهم ذلك في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.