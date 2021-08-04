شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تدشين الإسعاف البحري الأول من نوعه في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

دشن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان، وبلغت تكلفته 13.600.000 ريال.

وتعمل هذه الخدمة على نقل المرضى من جزيرة فرسان إلى مدينة جيزان وتقديم الرعاية الطارئة لهم في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، وذلك وفقا لـ"العربية".

ويتكون الإسعاف البحري من ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

كما يحتوي على أنظمة ذكية تمكن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان من متابعة حركة الإسعاف في البحر وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء، فضلا عن نظام إطفاء الحريق، وأجهزة إنقاذية مثل قوارب الإنقاذ.