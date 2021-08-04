شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح الإجراء المتبع حال رزق المقيم بمولود خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات،الإجراء الذي يجب اتباعه في حال رزق المقيم بمولود خارج المملكة.

وقالت الجوازات إنه في حال رزق المقيم بمولود وهو خارج المملكة فإنه يلزم عليه مراجعة السفارة السعودية من إجل إلحاقه بالعائلة واستخراج إقامة له بعد دخول المملكة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أنه في حالة عدم تجديد هوية "مقيم" قبل ثلاثة أيام من انتهائها يعرض للغرامة المالية والإبعاد في حال تكرار المخالفة.

وذكرت "الجوازات" أنه في المرة الأولى يتعرض "المقيم" لغرامة مالية 500 ريال، أما في المرة الثانية غرامة 1000 ريال، أما المرة الثالثة فيعاقب "المقيم" بالإبعاد عن المملكة.