شكرا لمتابعة خبر عن "‏العيسى": ليس بين السنة والشيعة إلا التعايش مع حفظ الحقوق المذهبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن المملكة مستمرة في بذل كل ما من شأنه الإصلاح بين المسلمين.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أنه ليس بين السنة والشيعة إلا التعايش مع حفظ الحقوق المذهبية.

وأشار "‏العيسى" إلى أن الطائفية ليست من هدي الدين الإسلامي، موضحًا أن ملتقى "المرجعيات العراقية" ينعقد في مكة المكرمة مهبط الوحي.