3 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كوورنا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن بالمملكة، اليوم الأربعاء، عدد حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد والبالغ إجماليه 1211 حالة تعاف جديدة تم تسجيلها خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الرياض سجلت 213 حالة تعاف جديدة وجدة 90 وحائل 57 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 48 حالة وأبها 44 والطائف 38 حالة وسجلت نجران والخبر 34 حالة لكل منهما، والهفوف 33، وخميس مشيط 29 والمدينة المنورة 26 وينبع 21 حالة تعاف جديدة

كما سجلت 20 حالة تعاف في كل من الظهران والمبرز، وسجلت 18 حالة في جازان والدمام ، وأبوعريش وبللسمر، و16 حالة بكل من بريدة وعنيزة والمذنب، و12 حالة بكل من رابغ والخفجي و11 حالة في البرك وحفر الباطن و10 حالات تعاف في رياض الخبراء.

وسجلت 9 حالات في كل من، الجبيل والحناكية وقرية العليا، و8 حالات بكل من عرعر والباحة وبيشة والزلفي ومحايل والعيون وصامطة والقنفذة، و7 حالات بكل من الأسياح وخيبر وبيش وأملج ووادي الدواسر، و6 حالات بكل من تبوك والدوادمي والقطيف وبقيق والبجادية وعيون الجواء وحوطة بني تميم والبشائر.

وتم تسجيل 5 حالات تعاف في أحد رفيدة وصفوى وأضم والفرشة و4 حالات في كل من فرسان وسميراء والمجمعة ورنية وقصيباء وبلجرشي والليث والعيص وفيفا، وسجلت 3 حالات في كل من رفائع الجمش والدرب والبدائع وشرورة والنماص ورفحا والمزاحمية والمظيلف وسلوي.

وسجلت حالتا تعاف في الحرجة وبارق ووادي بن هشبل وسبت العلاية والمندق وتبالة والقريات ويدمة والمويه وصبيا وحقل وشقراء والبكيرية والدرعية والحرث وترج ورأس تنورة.

فيما سجلت حالة تعاف واحدة في أبو راكة وبطحاء وتنومة والشنان وثار وحوطة سدير والمضة وسكاكا وسراة عبيدة ومليجة وقيا والغزالة وضرية والمخواة والقوز وضرما وحريملاء وأحد المسارحة والمجاردة وظهران الجنوب والعقيق وطبرجل والقويعية وتمير والنعيرية ومرات والخرج وثريبان.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 529995، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 511318، بينما؛ وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8248 حالة.

وأتاحت وزارة الصحة، رابطًا لتسجيل جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي حصل عليها أصحابها خارج المملكة، في أنظمة الوزارة.