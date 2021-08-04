وزارة الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزية خلال 179 يوماً 1942 مسجدا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي 4 مساجد في المنطقة الشرقية ومسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة والجوف.

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