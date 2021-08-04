وزارة الصحة: 14 وفاة بفيروس كورونا.. و1043 إصابة جديدة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 529995، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 511318، بينما؛ وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8248 حالة.

وأتاحت وزارة الصحة، رابطًا لتسجيل جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي حصل عليها أصحابها خارج المملكة، في أنظمة الوزارة.

وقال الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عبر موقع «تويتر»: «يمكنكم تسجيل جرعات لقاح كورونا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، عبر الرابط.. اضغط هنا».

اقرأ أيضًا:

60 مصابًا بكورونا يخالفون تعليمات العزل والحجر بالقصيم قبل ضبطهم

تنويه من وزارة الصحة حول تسجيل «الجرعات الخارجية» للقاح كورونا