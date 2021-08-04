انطلاق ملتقى «المرجعيات العراقية» في مكة برعاية رابطة العالم الإسلامي

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت فعاليات ملتقى المرجعيات العراقية في مكة المكرمة، بمشاركة كبار العلماء والمرجعات الدينية في العراق، وذلك بتنظيم رابطة العالم الإسلامي.

ويسعى المشاركون في الملتقى إلى وحدة الصف والرأي، والتأكيد على تعزيز الأخوة الدينية، بالإضافة لمواجهة الطائفية والتطرف الديني أيًا كان مصدره ومبرراته.

نظرًا لأهمية توضيح الصورة الحقيقية للإسلام، وتخليصه من آثار التشويه الذي لحق به، سواء من المحسوبين على الإسلام أو من المعادين له من غير المسلمين، تعمل رابطة العالم الإسلامي بقيادة أمينها العام الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على عدة برامج ومبادرات لدمج المسلمين في المجتمعات الغربية وغيرها.

الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في وقت سابق: تركز رابطة العالم الإسلامي على تقديم المبادرات والبرامج الفعالة لتعزيز الاندماج الإيجابي في الدول الغربية وغيرها.

وعبر وثيقة مكة المكرمة المستمدة من أهم وثائق الإخاء والتعايش الإنساني، التي أمضاها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام والمسلمين، عن تعزيز التنوع الديني والاثني، بحسب الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

أكد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مسؤولية توضيح صورة الإسلام وحقيقته أمام الغرب تقع على المسلمين أنفسهم، وأن إيضاح حقيقة الدين الإسلامي مسؤولية الداخل الإسلامي بالدرجة الأولى، ويجب أن يكون التصدي فعالاً، وملموس الأثر أيضاً.

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