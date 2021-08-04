4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق في المملكة، اليوم الأربعاء، حصيلة إصابات فيروس كورونا، والتي بلغت 1043 حالة؛ حيث تصدر منطقة مكة المكرمة تصدرت إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 214 إصابات جديدة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 192 حالة، ثم المنطقة الشرقية 169 حالة، وعسير 126 حالة، وجازان 92 حالة، والمدينة المنورة 65 حالة، وحائل 43 حالة، والقصيم 39 حالة، ونجران 39 حالة، وتبوك 19 حالة، والحدود الشمالية 18 حالة، والباحة 16 حالة، والجوف 11 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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