وزارة الداخلية تنفذ القصاص في قاتل «على القحطاني» بخميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، وذلك بعدما أقدم، نبيل حسين يحيى الفقيه (يمني الجنسية)، على قتل، علي بن صويع بن ظافر القحطاني (سعودي الجنسية)، بعد إطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وتأجل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني (نبيل حسين يحيى الفقيه)، اليوم، بمدينة خميس مشيط، فيما أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.