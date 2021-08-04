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«قاعة أفراح» تخالف إجراءات كورونا بمكة.. والجهات المختصة تغلقها

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الرياض - محمد عبدالله - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة قاعة أفراح لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقامت الفِرق الرقابية بالبلدية بمشاركة اللجنة المشتركة بحملة مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة قاعات وقصور الأفراح ضِمن نِطاقها الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق القاعة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وتتوزع الفِرق الميدانية على كل أرجاء العاصمة المقدسة؛ للتأكد من مدى التزام جميع قاعات المناسبات والمجمعات والأنشطة التجارية بالتوجيهات الصادرة والاحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فيروس كورونا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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