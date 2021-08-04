العثور على «حقيبة مشبوهة» بالقرب من السفارة السعودية في هولندا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وجود حقيقة مشبوهة بالقرب من سفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية؛ مؤكدة أنه رجال الشرطة قاموا بتفتيشها وبالتحقيق بشأنها، دون العثور على أي متفجرات.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على حقيبة مشبوهة في حوالي الساعة 9:15 مساء الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) أمام السفارة السعودية؛ حيث تم إبلاغ الشرطة عن الحقيبة بعد منتصف الليل بقليل، وفقًا لروسيا اليوم.

وسارع فريق استطلاع المتفجرات وخدمة التخلص من الذخائر المتفجرة، بالتحقيق في هذه الحقيبة المشبوهة، وطوق المنطقة، فيما أوضحت الشرطة أنه تم إعادة فتح المنطقة بعد عدم العثور على متفجرات.

يذكر أن سفارة المملكة بهولندا تعرضت لإطلاق نار من قِبل رجل أربعيني، في 12 نوفمبر الماضي، وتمّ اعتقاله في وقتٍ لاحق، حينها.

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